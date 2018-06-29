ЖД билеты онлайн

Билеты на ЖД поезда, заказ и бронирование. Выберите маршрут и дату отправления.

Популярные направления поездов

Анапа — МоскваАнапа — ИркутскПермь — ЕкатеринбургМосква — ВладивостокВолгоград — Москва
Москва — Санкт-ПетербургНижний Новгород — МоскваСанкт-Петербург — КотласНовосибирск — КрасноярскНовосибирск — Москва
Адлер — МоскваВоронеж — МоскваКазань — МоскваЧелябинск — Санкт-ПетербургАдлер — Екатеринбург
Самара — МоскваСанкт-Петербург — МоскваНовосибирск — КрасноярскНовороссийск — ИжевскХабаровск — Благовещенск
Сочи — МоскваТверь — МоскваТюмень — Новый УренгойМосква — УфаОмск — Новосибирск

Как купить билеты на поезд?

Наш сервис предназначен для быстрого оформления билетов на ЖД поезда через интернет. Выбрав подходящий вариант поезда, вагона и места, укажите свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф и номер бонусной карты (при наличии). Будьте внимательны при заполнении личных данных, поскольку они указываются в билете и проверяются проводником при посадке.

Далее укажите номер телефона и адрес электронной почты — на нее поступит информация о заказе. Останется выбрать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и оформить проездной документ. Ваш электронный билет будет доступен в личном кабинете сразу после оплаты. Можно распечатать или сохранить на мобильном — при посадке проводнику достаточно показать QR-код.

Популярные поезда

Поезд 012М Москва — Анапа Поезд 104В Москва — Адлер Поезд 102М Москва — Адлер Поезд 139Н Новосибирск — Адлер Поезд 990Ч Москва — Владивосток Поезд 004М Москва — Кисловодск Поезд 144Ч Москва — Кисловодск Поезд 070Ч Москва — Чита
Поезд 030С Москва — Новороссийск Поезд 152М Москва — Анапа Поезд 104Ж Адлер — Москва Поезд 115А Санкт-Петербург — Адлер Поезд 116С Адлер — Томск Поезд 140Н Барнаул — Адлер Поезд 030Й Новороссийск — Москва Поезд 293А Мурманск — Анапа
Поезд 468М Смоленск — Имеретинский Курорт Поезд 127Ы Красноярск — Адлер Поезд 035А Санкт-Петербург — Адлер Поезд 143С Кисловодск — Москва Поезд 642С Ростов-На-Дону — Адлер Поезд 011Э Анапа — Москва Поезд 059Н Новокузнецк — Кисловодск Поезд 014Ж Саратов — Имеретинский Курорт

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Расписание поездов по России

В разделе «Направления» можно узнать обо всех составах выбранного направления — просмотреть маршрут следования на карте, время в пути (отправление и прибытие), номер поезда, скоростные характеристики.

Раздел «Поезда» дает более подробную характеристику по выбранному составу. Зная номер поезда и маршрут, можно посмотреть полное расписание состава: на каких станциях останавливается, каково между ними расстояние, сколько длится остановка и как долго находится поезд в пути. Также можно узнать, какие типы вагонов доступны, стоимость одного места и дополнительного сервиса.

Помните, что большинство билетов на поезд поступают в продажу за 90 суток до отправления. Чем больше времени до отправления, тем ниже цена.

Справочная информация

Портал продажи и бронирования железнодорожных билетов, заботится об информированности своих пассажиров. Мы собрали для Вас ответы на самые важные и популярные вопросы, ниже представлены актуальные темы вопросов. Больше ответов и информации Вы можете найти в разделе “Справка” .

Справочный раздел

Уточните стоимость билета и забронируйте места

Покупая железнодорожные билеты онлайн, каждый пассажир обращает внимание на наличие мест, расписание и стоимость. Сервис учитывает эти параметры. Определившись с маршрутом, на новой странице вы увидите доступные вагоны и наличие свободных мест. Выбрать место можно по графической схеме вагона или дополнительным параметрам (класс обслуживания, ярус, номер вагона, диапазон мест). Одновременно можно сравнить цены на представленные типы вагонов: плацкартные, купейные, СВ. Учтите, цена за ЖД билет разнится в зависимости от типа вагона, места и возраста пассажиров. Например, дети до 12 лет путешествуют в ЖД поездах по льготному тарифу.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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