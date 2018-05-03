Ярославский железнодорожный вокзал

Ярославский железнодорожный вокзал

Ярославский вокзал города Москвы — крупный транспортный узел, связывающий столицу России с городами Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также с Монголией, КНДР и Китаем. Само же здание пассажирского вокзала является памятником архитектуры начала XX века. Ярославский вокзал имеет 16 путей: 6 — для поездов дальнего следования, 2 — для поезда «Спутник», остальные — для пригородных электричек. Станция Москва-Ярославская ежедневно обслуживает более 300 поездов, в основном северного направления. Железнодорожные билеты можно приобрести на поезда до Ярославля, Перми, Воркуты, а на пригородных электричках добраться до Балакирево, Сергиева Посада, Мытищ и др. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием следующих с вокзала поездов, а также приобрести электронные билеты на необходимый рейс.

Адрес

Ярославский жд вокзал располагается на площади трех вокзалов по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 5. Рядом с ним находится павильон станции московского метро «Комсомольская», Казанский и Ленинградский вокзалы, платформа Каланчевская Курского, Рижского и Смоленского направлений Московской железной дороги. Как проехать наземным транспортом:
  • автобусы № 40, 122;
  • троллейбусы № 14, 22, 25к;
  • трамваи № 7, 37, 50.

Как добраться на метро?

Быстрее всего добраться до Ярославского вокзала Москвы — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Станция метро имеет два наземных вестибюля. Наземный вестибюль работает только для выхода пассажиров, для входа в метро следует использовать подземный переход.

Телефоны

Единая справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная Ярославского вокзала: (495) 921-08-17, 921-59-14 Дежурный: (495) 266-93-20 Багажное отделение: (495) 266-61-23 Стол находок и камера хранения: (495) 266-83-10

Время работы билетных касс

Касса Время работы Комментарий
№ 1 09:00 — 21:00 гибкий график работы для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, в том числе для маломобильных пассажиров
№ 2 00:00 — 24:00
№ 3 00:00 — 24:00 Администратор
№ 4 08:00 — 20:00 гибкий график работы
№ 5 10:00 — 22:00 гибкий график работы касса возврата билетов
№ 6 08:00 — 20:00 гибкий график работы
№ 7 00:00 — 24:00 гибкий график работы перерыв — с 15:00 до 16:00, с 03:30 до 04:30
№ 8 00:00 — 24:00 гибкий график работы касса разных сборов, для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных
№ 9 10:00 — 22:00 гибкий график работы
№ 10 07:00 — 19:00 гибкий график работы
№ 11 11:00 — 23:00 гибкий график работы
№ 12 09:00 — 21:00 гибкий график работы
№ 13 10:00 — 22:00 гибкий график работы
№ 18 10:00 — 22:00 гибкий график работы
№ 27 00:00 — 24:00 гибкий график работы касса для оформления справок о стоимости проезда

Услуги на Ярославском вокзале

  • Информационно-справочные услуги
  • Услуги пребывания/проживания на вокзале
  • Услуги по хранению ручной клади и багажа (тарифы)
  • Транспортные услуги
  • Коммуникационные услуги
  • Офисные услуги (ксерокопирование)
  • Санитарно-гигиенические услуги
  • Место для пеленания ребенка, комната матери и ребенка
  • Линейный отдел полиции
  • Банкоматы (ВТБ, Сбербанк, банк Москва-Сити)
  • Услуги носильщиков
  • Зона отдыха для пассажиров
  • Кафе, магазины
  • Платный туалет
  • Медпункт (Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская, круглосуточно)
  • бесплатный Wi-Fi
  • Платный зал ожидания (телефонная связь по городу, подзарядка гаджетов)
  • Услуги платной автостоянки (на южном фасаде — 200 руб/час, бесплатно 15 минут; на восточном фасаде — 150 руб/час, 1200 руб/сутки)
  • Заказ такси
  • Оформление проездных документов на поезда дальнего следования
  • Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения
  • VIP-Сопровождение
Вход в здание и выход на привокзальную площадь Ярославского вокзала оборудованы пандусами. В зале № 2 отведены места для лиц с ограниченными возможностями и установлены телефоны-автоматы для инвалидов-колясочников. На втором этаже можно перекусить в кафе «Картошка», «Пицца и блины», «Кафе и кулинария», а на первом — в «Стардогс» или «KFC». В здании также расположены салоны мобильной связи и сувенирные магазины. Каждый пассажир может в любое время узнать информацию об интересующем поезде (номер пути, время прибытия/отбытия, номер состава). Для этого на всех этажах Ярославского вокзала установлены табло прибытия и отбытия.

Расписание поездов

Расписание электричек

Фото Ярославского вокзала

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Отзывы пассажиров: 1

  1. Елена

    Сегодня в 9.32 ехала в Монинской электричке 6622 от Ростокино до Загорянки.Что происходит с нашими электричками с Ярославского направления?Электрички ,старые,вонючие,ехала во втором вагоне с хвоста,в вагон не войдешь,запах мочи ,дышать не возможно.Перешла в последний вагон,там вообще ужас,соседство с туалетом,это вообще невообразимо.Кто ответит за этот беспредел?Хоть кто нибудь проверяет чистоту в туалетах?Как в такой вони работают машинисты?Ощущение,что на ярославское направление сбросили все списанные электрички.Когда будет обновление поездов?

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
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