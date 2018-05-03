Московский железнодорожный вокзал

Московский железнодорожный вокзал

Московский вокзал (Санкт-Петербург) — третий по объему пассажирских перевозок в стране. Он был открыт в 1851 году и является близнецом Ленинградского вокзала Москвы. Изначально вокзал назывался Николаевским, но с 1930 года был переименован в Московский вокзал Санкт-Петербурга. Здесь впервые в России появились бизнес-центр, навесы, билетно-кассовый центр, залы повышенной комфортности, а также отправился первый фирменный поезд «Красная стрела». Московский вокзал обслуживает не только поезда дальнего следования и пригородные электрички, но и скоростные «Сапсаны». На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов и пригородных электричек, следующих с Московского вокзала, а также купить жд билеты онлайн.

Адрес

Московский вокзал находится в центре северной столицы по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 85.

Как добраться?

Метро — быстрый и удобный способ попасть на Московский вокзал. Какая станция метро — «Площадь Восстания» (1-ая красная линия) и «Маяковская» (3-я зеленая линия). Пройти к ним можно через центральный зал здания станции по подземному переходу. Как доехать наземным транспортом:
  • автобусы: № 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91;
  • трамвай: № 7.

Телефоны

Единая справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 457-44-28 Багажное отделение: (812) 768-54-22 Отделение полиции: (812) 436-44-30 Медицинский пункт: (812) 457-50-27

Время работы билетных касс

Кассы Московского вокзала находятся на первом этаже здания. Пассажиры могут приобрести билеты на поезд, электричку или самолет.
Кассы Время работы Комментарий
№ 1 08:00 — 19:50 20:00 — 07:50 Обед: 12:30 — 13:30; 03:00 — 05:00
№ 2 07:10 — 19:00 19:10 — 07:00 Обед: 11:00 — 12:00; 02:00 — 04:00
№ 3 08:20 — 20:10 20:20 — 08:10 Обед: 14:00 — 15:00; 02:00 — 04:00
№ 4 07:10 — 19:00 19:10 — 07:20 Обед: 11:00 — 12:00; 02:00 — 04:00
№ 5 08:00 — 19:40 Обед: 15:00 — 16:00
№ 6 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 7 08:00 — 18:40 Обед: 11:30 — 12:30
№ 8 09:20 — 21:00 Обед: 14:00 — 15:00
№ 9 08:00 — 19:50 20:00 — 07:50 Обед: 13:00 — 14:00; 03:00 — 05:00 Для представительств и льготной категории граждан
№ 10 11:00 — 22:40 Обед: 15:00 — 16:00 Для представительств и льготной категории граждан
№ 11 10:00 — 21:40 Обед: 12:00 — 13:00
№ 12 08:00 — 19:40 Обед: 11:00 —12:00 Оформление билетов в международном сообщении
№ 13 09:00 — 20:40 Обед: 13:00 — 14:00
№ 14 10:00 — 22:00 Обед: 12:00 — 13:00
№ 15 09:00 — 21:00 Обед: 11:00 — 12:00
№ 16 10:00 — 22:00 Обед: 13:30 — 14:30
№ 17 10:00 — 22:00 Обед: 14:30 — 15:30
№ 18 08:00 — 20:00 Обед: 12:00 — 13:00
№ 19 08:00 — 20:00 Обед: 11:00 — 12:00
№ 20 08:00 — 20:00 Обед: 14:00 — 15:00
№ 21 08:00 — 20:00 Гибкий режим работы
№ 22 08:00 — 20:00 Открывается при увеличении пассажиропотока

Услуги на вокзале

  • Информационно-справочные услуги
  • Услуги по хранению ручной клади и багажа
  • Бронирование мест в комнатах отдыха
  • Кафе, магазины
  • Платный туалет
  • Медпункт (24 часа, подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника»)
  • Предоставление зала официальных делегаций для приемов и деловых встреч
  • Парковка автотранспорта
  • Услуги платной автостоянки
  • Комната длительного отдыха
  • Видеовесточка
На первом этаже здания расположены уютные кофейни и бистро: «Pizza», «Солянка», «Варим кофе», «Суши-бар», «Чижик-Пыжик», «Экспресс кафе». В них пассажиры могут перекусить, выпить горячего кофе или купить свежеприготовленную еду в дорогу. Также посетителям Московского вокзала доступны магазины сувениров, книг и прессы, цветов, продуктов, мобильных телефонов и комплектующих. Вокзал приспособлен для людей с ограниченными возможностями — специальные места на парковке; вход со стороны платформ не имеет вертикальных препятствий; касса с пониженным прилавком.

Расписание поездов дальнего следования

Московский вокзал обслуживает поезда южного и восточного направления, следующие в Анапу, Адлер, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Казань, Самару и другие города. Также со станции Санкт-Петербург-Главный уходят международные рейсы в Азербайджан, Узбекистан и Украину. В столицу же отправляются фирменные поезда «Августин-Бетанкур», «Северная Пальмира», «Аврора», «Невский Экспресс», «Красная Стрела» и «Гранд Экспресс». Табло прибытия онлайн

Расписание электричек

С первых трех платформ Московского вокзала отправляются пригородные поезда до станций Малая Вишера, Будогощь, Шапки, Волховстрой, Кириши и Невдубстрой. Проход — через турникеты. С четвертой платформы уходят электропоезда повышенной комфортности, а билеты проверяют проводники в вагонах. Табло прибытия онлайн

Фото Московского вокзала

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Отзывы пассажиров: 1

  1. И.Т.

    Часто бываю в Туле, а ранее являлась жителем этого городка. Есть в городе много положительных перемен, что не может не радовать,но речь пойдёт о железнодорожном вокзале "Московский". Это просто дичайший ужас.Лучше бы в этом громадном и совершенно не пригодном для современного вокзала здании открыли бы музей! Краеведческий например. Можно экспонаты древних мамонтов в натуральную величину выставлять. Но не как не вокзал. Входы в здание все закрыты, есть только потайные,где злые охранники потрашат вещи пассажиров с видом такой важности ,будто война!!! И о войне:памятников о трагической нашей истории в районе вокзала просто ужасный перебор! Не надо спикулирывать на горе народа до такой степени. Что же о самом вокзале; покушать элементарно НЕГДЕ!!! В углу имеется грязнейший буфет напоминающий грязные забегаловки с алкашами из 70х годов. В середине красуются убогие растения загороженные мальбертами с детскими рисунками. Такое громадное пространство просто захламленно и нефункционально.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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