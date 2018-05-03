Ошибки в билете на поезд

Ошибки в билете на поезд

Каждый человек может допустить опечатку в документах. Но иногда такая ошибка может обернуться большими неприятностями, особенно, если она вкралась в ваш ЖД билет. Сегодня приобрести талоны на поезд можно в кассе вокзала или через интернет. Внес ли оператор неверную информацию или вы сами допустили опечатку при заказе билета — неважно. В результате вы имеете неправильно оформленный проездной документ. Как быть в подобной ситуации? Остается ли такой билет актуальным или теряет свою силу?

Отличия внутренних и зарубежных рейсов

Если вы покупаете билет на международное направление, даже минимальных ошибок в нем быть не должно. Согласно инструкции РЖД, пассажир не вправе следовать по заграничному маршруту с некорретно оформленным проездным документом. Кто допустил ошибку — вы или оператор железнодорожной кассы, значения не имеет. На поезд вас просто не пустят.
Билет на заграничный маршрут не должен содержать ошибок.
Правила проезда внутри страны не такие строгие. В билетах допускаются ошибки, но не более, чем на одну букву или цифру. Если же у вас в графе «Отчество» указано Александрович вместо Алексеевич, воспользоваться таким проездным не удастся.
На внутренних ж/д рейсах допускается наличие одной ошибки в билете.

Как исправить ошибки в ЖД билете?

Кассир не вправе производить обмен ЖД билета с ошибкой на аналогичный документ с правильными данными. Самый простой выход из ситуации — сдать неактуальный проездной талон и приобрести новый. Свое место в вагоне вы не сохраните, поскольку при возврате ЖД билета освободившееся место появляется в системе онлайн-бронирования и его могут «перехватить» другие пользователи. Еще один минус — за покупку нового проездного документа придется доплатить, так как за сдачу предыдущего удерживают некоторую сумму.
Заменить некорректный билет на правильный не получится.
Избежать таких неприятностей можно лишь одним способом — с помощью тщательной проверки информации на проездных документах. Если вы купили талон через интернет, внимательно просмотрите свои данные перед тем, как завершить покупку. Если остались сомнения, можно попросить другого человека проверить корректность введенных сведений. Если ошибку допустил оператор ж/д вокзала, сообщите ему об этом, не отходя от кассы. Только в этом случае железная дорога признает, что неточность допущена по ее вине, и кассир выдаст вам новый билет с правильными данными.

Как сдать проездные документы, оформленные с ошибками?

Билет на поезд, содержащий ошибки в персональных данных пассажира, не соответствует удостоверению его личности. Однако вернуть за него деньги все же можно: посетите привокзальную кассу и напишите соответствующее заявление. Деньги вернут наличными, либо переведут на карту в течении 30 дней.
Способ возврата денег зависит от способа покупки: рассчитывались наличными — вернут через кассу, безналом — переведут на тот же счет.

Информация, которую необходимо проверять

Получив билет на поезд, обязательно проверьте:
  • свои личные данные;
  • дату начала поездки;
  • номер состава.
Помните, что ответственность за некорректное оформление проездного документа несет пассажир. Только если ошибка кассира была замечена сразу, вам удастся бесплатно обменять его.
Не отходите от кассы, пока не проверите свои билеты.

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Отзывы пассажиров: 2

  1. Ирина

    Интересно, если кассир допускает ошибку, пассажир не заметил ошибку в оформлении билета, он платит от 200руб.за её исправление. А вот если ошибка вовремя замечена, то кассир просто меняет билет и все, а почему с кассира не снимают по 200руб с зарплаты за халатность? Где справедливость! Да и в первом случае ошибка, то кассира как не крути, а деньги платит пассажир, где справедливость?

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    1. Ирина

      Видно РЖД и справедливость, это взаимоисключающие вещи

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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