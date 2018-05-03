О поезде

«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens. Проектировались «Ласточки» на основе модели 5-вагонных электропоездов Siemens Desiro ML. Когда в декабре 2009 года ОАО «РЖД» подписала контракт с «Siemens AG» на производство и поставку 54 составов, они вошли в специальную линейку Siemens Desiro RUS и получили обозначение ЭС1 (электропоезд Сименс, 1-й тип). Обошлись они в 410 млн. евро. Обслуживают «Ласточек» не только Российские железные дороги. Наряду с поставкой, наша компания также заключила с «Siemens AG» 40-летний контракт на техническое обслуживание созданных в Германии 54 электропоездов. Благодаря плодотворной совместной работе немецкой компании и ОАО «РЖД», уже насчитывается около 220 составов «Ласточки» всех типов. Значительная их часть эксплуатируется как городские и межрегиональные экспрессы, часть составов используется в качестве пригородных поездов. Это интересно! ЭС1 (ЭС1П) и ЭС2Г (ЭС2ГП) — это электропоезда Сименс, которые содержат в названии, к какому типу относятся: 1-й или 2-й, Городской или Премиум.

Общая характеристика поезда «Ласточка»

Данный электропоезд насчитывает пять вагонов в составе, включая сдвоенный. Эксплуатация электропоездов в составности, отличной от 5 или 10-вагонной, не предусматривается. Длина 5-вагонного поезда «Ласточка» от головного вагона до «хвоста» составляет 126 метров. Максимальная скорость, которую развивает «Ласточка», — 160 км в час. Однако их эксплуатация возможна только на железнодорожных линиях колеи 1520 мм, которые оборудованы низкими или высокими платформами.  ЭС1 — электропоезд двухсистемного питания постоянным током 3 кВ и переменным током 25 кВ. Поэтому данный тип «Ласточек» может без остановок работать на участках, которые питаются от разных систем энергосбережения. А вот электропоезд серии «ЭС2Г» — только на постоянном токе 3 кВ.

Характеристика вагонов поезда «Ласточка»

Поезд «Ласточка» состоит из двух моторных и трех немоторных прицепных вагонов. Также электропоезд может эксплуатироваться в сдвоенном 10-вагонном составе (5+5 вагонов). Конфигурация сидячих мест в поезде зависит от его типа (ЭС1 или ЭС2Г) и класса (стандартный или межрегиональный премиум). Всего существует 5 вариантов исполнения салона:
  • ЭС1 — пригородный региональный и межрегиональный (премиум) с салонами 1 и 2 класса,
  • ЭС2Г — пригородный городской, городской увеличенной вместимости и межрегиональный (премиум) с салонами 1, 2 и 3 класса.
Так, посадочные места распределяются следующим образом:
  • ЭС1 пригородный — 443;
  • ЭС1 премиум — 340;
  • ЭС2Г пригородный — 386/416;
  • ЭС2Г городской — 346;
  • ЭС1П и ЭС2ГП — 349.
Таблица № 1. Посадочные места в стандартной 5-вагонной «Ласточке»
Номер вагона Мест в вагоне Специальные места
вагон 1 и вагон 6 67 ▪ 2 места для инвалидов ▪ 9 мест с откидными сидениями ▪ универсальный туалет для пассажиров с ограниченной активностью
вагон 2 и вагон 7 103 ▪ 4 места с откидными сидениями
вагон 3 и вагон 8 103 ▪ 4 места с откидными сидениями
вагон 4 и вагон 9 103 ▪ 4 места с откидными сидениями
вагон 5 и вагон 10 67 ▪ 2 места для инвалидов ▪ 9 мест с откидными сидениями ▪ универсальный туалет для пассажиров с ограниченной активностью
Итого:  443
В каждой «Ласточке» всегда есть места для инвалидов. Как правило, их выделено 4, и установлены универсальные туалеты для пассажиров с ограниченной возможностью. Также из посадочных мест предусмотрены 30 откидных.

Нумерация мест в вагонах поезда «Ласточка»

Схема нумерации мест в электропоезде простая:
  • у окна — нечетные места;
  • все остальные — четные места (включая откидные, у прохода и средние);
  • в вагонах №1 и №5 — два специальных места для инвалидов-колясочников.

Описание вагонов поезда «Ласточка»

Надежная и продуманная конструкция электропоезда «Ласточка» позволяет разместить все необходимое оборудование в пространстве на крыше и под вагонами. Благодаря такому решению, внутренняя зона используется по-максимуму, делая каждую поездку пассажиров комфортной. Этому способствует и удачный дизайн салона, выполненный в спокойных светлых тонах, встроенное освещение, система кондиционирования и громкоговорителя для быстрого оповещения пассажиров. Со всей серьезностью создатели электропоезда подошли и к внутренней отделке. Пол состоит из «плавающих» древесно-стружечных плит, с гладким покрытием на основе ПВХ или каучука. В облицовку стен включен алюминий и армированный стекловолоконный пластик, а в боковые окна установлены теплоизолирующие стеклопакеты, которые нельзя разбить.

Как курсирует поезд «Ласточка»

Эксплуатация электропоезда зависит от его типа: «Стандарт», «Новый стандарт-Премиум» и «Премиум». В основном, курсируют данные электропоезда в европейской части России.

Ласточка «Стандарт» 

Электропоезд курсирует на маршруте:
  • Санкт-Петербург – Великий Новгород;
  • Москва – Нижний Новгород;
  • Роза Хутор – Краснодар;
  • Имеретинский Курорт – Краснодар;
  • Адлер – Майкоп;
  • Москва – Смоленск;
  • Краснодар – Анапа;
  • Краснодар – Кисловодск.

Ласточка  «Новый стандарт-Премиум»

Электропоезд курсирует на маршруте: 
  • Москва – Иваново;
  • Москва – Курск;
  • Москва – Орел;
  • Москва – Смоленск;
  • Москва - Белгород;
  • Москва – Санкт-Петербург;
  • Санкт-Петербург – Сортавала;
  • Санкт-Петербург – Бологое;
  • Санкт-Петербург – Псков;
  • Санкт-Петербург – Петрозаводск;
  • Петрозаводск – Великий Новгород.
  • Таганрог – Ростов-на-Дону – Анапа;
  • Таганрог – Новороссийск;
  • Ростов-на-Дону – Кисловодск;
  • Екатеринбург – Курган;
  • Екатеринбург – Пермь;

Ласточка «Премиум»

Данные тип скоростного электропоезда используется для обслуживания только четырех направлений: Ростов – Краснодар, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Ростов – Новороссийск, Ростов – Кисловодск.  

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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