Как обменять билеты на поезд?

Как обменять билеты на поезд?

В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее приобретенный билет на более подходящий, это можно сделать в кассе вокзала или через интернет. Чтобы обмен жд билета прошел быстро и без особых проблем, рекомендуем ознакомиться с правилами и особенностями этой процедуры.

Правила обмена бумажных жд билетов

Первое правило, которое стоит запомнить, — проездной документ нельзя переоформить на другое лицо. Однако детский билет разрешается менять на взрослый, доплатив разницу в стоимости. Второе — бумажный билет можно заменить на более ранний проезд, если до отправки состава осталось менее 24 часов. Но это правило действует только для скорых и пассажирских поездов. И в-третьих, можно обменять жд билет на вагон более высокого или низкого класса. Главное, чтобы он принадлежал тому же перевозчику. Разрешается обмен на другое место в пределах одного вагона или на тот же поезд, но в вагон более высокого класса. Это правило распространяется и на детские билеты.
Билет можно обменять, если пункты отправления и назначения не меняются.

Обмен электронных билетов на поезд

Если вы оформляли покупку жд билета онлайн, порядок обмена такой же. Просто распечатайте посадочный талон и предоставьте вместе с паспортом в железнодорожную кассу. Но учтите, что не каждый электронный билет можно обменять. Оператор откажет в замене, если билет на поезд приобретен:
  • без указания места;
  • на международный состав;
  • в другой стране и оплачен по безналу.
Обменять взрослый электронный ЖД билет на детский и наоборот тоже не получится.
Переоформить ЖД билет на другого пассажира нельзя.

Сколько стоит обмен ЖД билетов?

Обмен железнодорожных билетов — платная услуга. Придется заплатить специальный сбор РЖД за замену каждого проездного документа. Комиссию банка или платежной системы, через которые вы оплачивали первоначальную покупку, не вернут. Если возможности доехать до вокзала у вас нет, можно оформить возврат билета РЖД через сайт и заново купить подходящий проездной документ. Деньги вернут через несколько дней на тот счет, с которого произведена оплата. Если вы уже прошли электронную регистрацию и до отправления состава осталось менее часа, возврат оформляется в претензионном порядке. Заполните в железнодорожной кассе специальный бланк, а деньги перечислят после рассмотрения заявки.
За возврат и обмен ЖД билетов взимается дополнительная плата.

Как вернуть билеты на поезд?

Правила обмена и возврата бумажных и электронных билетов на поезд Если вам не удалось обменять посадочный талон — не расстраивайтесь. Можно сдать неактуальный билет и купить новый на подходящий маршрут и дату. Но помните, что часть денег вы потеряете, так как уплаченные при покупке сборы и комиссии не возвращаются. Если покупали ЖД билет за наличные, кассир вернет деньги сразу. Если платили по карте, возврат может занять до 30 дней. Отказной билет вернется в систему и будет доступен к заказу спустя несколько часов после сдачи. Если хотите выкупить его заново для другого человека, придется ждать появления на сайте. Учтите, что билет доступен любому человеку, который может забронировать его раньше.
Вернуть проездной документ можно через сайт или железнодорожную кассу.

До какого срока можно вернуть билет на поезд?

Вернуть железнодорожный билет можно вернуть в любой момент до отправления состава и еще в течение 12 часов после отбытия. Но если поезд уже уехал, вернуть ЖД билет можно исключительно через кассу вокзала. Помимо обязательных сборов, из цены вычтут штраф.
Через 12 часов после отправления поезда вернуть билет нельзя.

Как сдать билеты без проблем?

Чтобы успешно вернуть электронный ЖД билет, не удаляйте письмо-подтверждение, которое пришло на ваш e-mail при покупке. В нем содержится ссылка на страницу возврата. Если вы сдаете проездной документ через кассу, обратите внимание на формат ее работы — возврат или реализация. Как правило, вернуть и купить ЖД билет можно у одного оператора.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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