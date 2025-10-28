Расписание поездов Зверево — Абинская
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Зверево и Абинская
Маршрут движения поездов Зверево — Абинская
Расстояние между станциями составляет
431
км.
Приблизительное время следования составляет:
11 ч. 36 мин.
- 9 ч. 11 мин. – время в пути на поезде 287Х (самый быстрый поезд);
- 15 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 501Г (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 25
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Зверево — Абинская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Зверево — Абинская
Стоимость билетов на поезд Зверево — Абинская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 6300 рублей.
- Купе: 9450 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!
Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!
Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.
Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.
Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.
Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.
плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.
Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.
Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.
Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.
В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.
Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!