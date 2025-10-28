Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Юлия – отзыв о поезде 501Г Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.

Лера – отзыв о поезде 513В Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Денис – отзыв о поезде 473Й Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.

Аделаида – отзыв о поезде 470Ж У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Святослав – отзыв о поезде 339Г Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Виктория Щитко – отзыв о поезде 241Г Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Катенька Громова – отзыв о поезде 133Н В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.