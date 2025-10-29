Погода на станциях Жирекен и Куйтун

Маршрут движения поездов Жирекен — Куйтун

Расстояние между станциями составляет 1478 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 9 ч. 57 мин.

1 д. 9 ч. 24 мин. – время в пути на поезде 011Й (самый быстрый поезд);

1 д. 10 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 077Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 7 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Жирекен — Куйтун

