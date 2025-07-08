Расписание поездов Заозерная — Речушка
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Заозерная и Речушка
Маршрут движения поездов Заозерная — Речушка
Расстояние между станциями составляет
538
км.
Приблизительное время следования составляет:
13 ч. 16 мин.
- 12 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 292Ы (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 8 мин. – время в пути на поезде 235С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 6
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Заозерная — Речушка
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Заозерная — Речушка
Стоимость билетов на поезд Заозерная — Речушка по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 9496 рублей.
- Купе: 14244 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.
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