Погода на станциях Заозерная и Чита

Маршрут движения поездов Заозерная — Чита

Расстояние между станциями составляет 1623 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 14 ч. 3 мин.

1 д. 10 ч. 0 мин. – время в пути на поезде 008Н (самый быстрый поезд);

2 д. 4 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 984А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 13 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Заозерная — Чита

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.