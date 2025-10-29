Погода на станциях Замзор и Байроновка

Маршрут движения поездов Замзор — Байроновка

Расстояние между станциями составляет 60 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 ч. 8 мин.

1 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 087И (самый быстрый поезд);

1 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 501И (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Замзор — Байроновка

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.