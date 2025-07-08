Погода на станциях Юрга и Хоста

Маршрут движения поездов Юрга — Хоста

Расстояние между станциями составляет 4217 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 15 ч. 18 мин.

3 д. 13 ч. 43 мин. – время в пути на поезде 115Н (самый быстрый поезд);

3 д. 17 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 269Ч (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 7 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Юрга — Хоста

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.