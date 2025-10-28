Погода на станциях Ярославль и Решоты

Маршрут движения поездов Ярославль — Решоты

Расстояние между станциями составляет 3719 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 22 ч. 15 мин.

2 д. 20 ч. 12 мин. – время в пути на поезде 070Ч (самый быстрый поезд);

2 д. 23 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Ярославль — Решоты

