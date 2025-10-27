Погода на станциях Вязьма и Минск (Беларусь)

Маршрут движения поездов Вязьма — Минск (Беларусь)

Расстояние между станциями составляет 458 км.

Приблизительное время следования составляет: 7 ч. 6 мин.

4 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 721М (самый быстрый поезд);

8 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 237М (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 17 поездов без пересадки.

