Погода на станциях Вятские Поляны и Поворино

Маршрут движения поездов Вятские Поляны — Поворино

Расстояние между станциями составляет 861 км.

Приблизительное время следования составляет: 23 ч. 0 мин.

21 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 139Н (самый быстрый поезд);

1 д. 2 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 507Г (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 12 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Вятские Поляны — Поворино

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.