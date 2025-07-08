Купить ЖД билеты на поезд Возрождение — Петров Вал


Отправление и прибытие
по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Возрождение — Петров Вал на 9 июля 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 6 октября 2025 года.

Расписание поездов Возрождение — Петров Вал

Какие поезда ходят по этому маршруту

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Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
01:01
Возрождение
9 ч. 32 мин.
10:31
Петров Вал
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142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
01:03
Возрождение
9 ч. 34 мин.
10:35
Петров Вал
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353Е
Пермь
Имеретинский Курорт
01:28
Возрождение
9 ч. 43 мин.
11:09
Петров Вал
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495Й
Самара
Кисловодск
03:45
Возрождение
8 ч. 3 мин.
11:46
Петров Вал
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045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
05:00
Возрождение
8 ч. 29 мин.
13:27
Петров Вал
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097Э
Тында
Кисловодск
05:41
Возрождение
8 ч. 21 мин.
14:00
Петров Вал
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059Н
Новокузнецк
Кисловодск
05:41
Возрождение
8 ч. 21 мин.
14:00
Петров Вал
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523Е
Екатеринбург
Адлер
06:02
Возрождение
9 ч. 31 мин.
15:31
Петров Вал
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509Г
Казань
Новороссийск
08:35
Возрождение
8 ч. 39 мин.
17:12
Петров Вал
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522Е
Приобье
Новороссийск
08:35
Возрождение
8 ч. 39 мин.
17:12
Петров Вал
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515Г
Ижевск
Анапа
12:27
Возрождение
8 ч. 55 мин.
21:20
Петров Вал
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515Э
Казань
Анапа
12:30
Возрождение
8 ч. 51 мин.
21:19
Петров Вал
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589Е
Тюмень
Адлер
13:11
Возрождение
9 ч. 34 мин.
22:43
Петров Вал
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457У
Челябинск
Анапа
16:46
Возрождение
9 ч. 44 мин.
02:28
Петров Вал
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557Е
Тюмень
Анапа
16:46
Возрождение
9 ч. 45 мин.
02:29
Петров Вал
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243Н
Новокузнецк
Анапа
17:38
Возрождение
9 ч. 54 мин.
03:29
Петров Вал
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503Й
Уфа
Анапа
17:38
Возрождение
9 ч. 54 мин.
03:29
Петров Вал
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519У
Орск
Анапа
17:38
Возрождение
9 ч. 54 мин.
03:29
Петров Вал
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185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
17:38
Возрождение
9 ч. 54 мин.
03:29
Петров Вал
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162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
17:38
Возрождение
9 ч. 54 мин.
03:29
Петров Вал
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451Й
Ульяновск
Адлер
17:46
Возрождение
10 ч. 13 мин.
03:56
Петров Вал
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357Й
Уфа
Имеретинский Курорт
19:06
Возрождение
8 ч. 57 мин.
04:01
Петров Вал
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491Э
Казань
Адлер
19:20
Возрождение
9 ч. 20 мин.
04:38
Петров Вал
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451Г
Ижевск
Адлер
19:20
Возрождение
9 ч. 20 мин.
04:38
Петров Вал
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343У
Челябинск
Адлер
19:29
Возрождение
9 ч. 17 мин.
04:44
Петров Вал
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537Й
Уфа
Адлер
19:29
Возрождение
9 ч. 17 мин.
04:44
Петров Вал
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463У
Челябинск
Адлер
19:29
Возрождение
9 ч. 16 мин.
04:43
Петров Вал
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273И
Северобайкальск
Адлер
19:57
Возрождение
9 ч. 14 мин.
05:09
Петров Вал
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127Ы
Красноярск
Адлер
19:57
Возрождение
9 ч. 14 мин.
05:09
Петров Вал
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211Ы
Красноярск
Анапа
19:57
Возрождение
9 ч. 14 мин.
05:09
Петров Вал
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269Ь
Чита
Адлер
19:57
Возрождение
9 ч. 14 мин.
05:09
Петров Вал
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589У
Челябинск
Адлер
20:24
Возрождение
9 ч. 10 мин.
05:32
Петров Вал
Купить билеты
590Е
Екатеринбург
Адлер
20:24
Возрождение
9 ч. 10 мин.
05:32
Петров Вал
Купить билеты
167Ы
Красноярск
Адлер
20:24
Возрождение
9 ч. 10 мин.
05:32
Петров Вал
Купить билеты
589Й
Уфа
Имеретинский Курорт
20:24
Возрождение
9 ч. 7 мин.
05:29
Петров Вал
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357Ж
Самара
Имеретинский Курорт
20:24
Возрождение
9 ч. 7 мин.
05:29
Петров Вал
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551У
Таврия
Челябинск
Адлер
20:24
Возрождение
9 ч. 10 мин.
05:32
Петров Вал
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935Э
Самара
Волгоград
20:24
Возрождение
9 ч. 7 мин.
05:29
Петров Вал
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552У
Оренбург
Имеретинский Курорт
21:23
Возрождение
9 ч. 8 мин.
06:29
Петров Вал
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497И
Тюмень
Анапа
22:01
Возрождение
9 ч. 37 мин.
07:36
Петров Вал
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497Е
Нижневартовск
Анапа
22:01
Возрождение
9 ч. 37 мин.
07:36
Петров Вал
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205И
Иркутск
Анапа
22:09
Возрождение
7 ч. 54 мин.
06:01
Петров Вал
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235Э
Тында
Анапа
22:09
Возрождение
7 ч. 54 мин.
06:01
Петров Вал
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201Ы
Красноярск
Анапа
22:09
Возрождение
7 ч. 54 мин.
06:01
Петров Вал
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529Й
Уфа
Анапа
22:09
Возрождение
7 ч. 54 мин.
06:01
Петров Вал
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129Ы
Красноярск
Анапа
22:20
Возрождение
8 ч. 5 мин.
06:23
Петров Вал
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229И
Северобайкальск
Анапа
22:20
Возрождение
8 ч. 5 мин.
06:23
Петров Вал
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493Й
Ульяновск
Анапа
22:23
Возрождение
9 ч. 21 мин.
07:42
Петров Вал
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583Г
Казань
Анапа
22:23
Возрождение
9 ч. 21 мин.
07:42
Петров Вал
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499Е
Новый Уренгой
Анапа
22:23
Возрождение
9 ч. 21 мин.
07:42
Петров Вал
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598У
Челябинск
Анапа
22:23
Возрождение
9 ч. 21 мин.
07:42
Петров Вал
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368Г
Киров
Кисловодск
22:47
Возрождение
8 ч. 10 мин.
06:55
Петров Вал
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365Е
Пермь
Кисловодск
22:47
Возрождение
8 ч. 10 мин.
06:55
Петров Вал
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119Е
Тюмень
Кисловодск
22:47
Возрождение
8 ч. 10 мин.
06:55
Петров Вал
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407Е
Нижневартовск
Волгоград
23:24
Возрождение
8 ч. 56 мин.
08:18
Петров Вал
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107Е
Нижневартовск
Волгоград
23:26
Возрождение
8 ч. 57 мин.
08:21
Петров Вал
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105Е
Нижневартовск
Волгоград
23:39
Возрождение
8 ч. 56 мин.
08:33
Петров Вал
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Погода на станциях Возрождение и Петров Вал

Маршрут движения поездов Возрождение — Петров Вал

Расстояние между станциями составляет 362 км.

Приблизительное время следования составляет: 9 ч. 4 мин.

  • 7 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 205И (самый быстрый поезд);
  • 10 ч. 13 мин. – время в пути на поезде 451Й (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 57 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Возрождение — Петров Вал

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Обратное направление:

Карта маршрута Возрождение — Петров Вал


Стоимость билетов на поезд Возрождение — Петров Вал по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 4480 рублей.
  • Купе: 6720 рублей.
Проверить наличие билетов

Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

Отзывы пассажиров о поездах по этому направлению

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Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://poezdonline.ru/
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