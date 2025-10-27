Игорь – отзыв о поезде 035А Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд

Пëтр – отзыв о поезде 542М Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!

Наталья – отзыв о поезде 109В Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.

Костя – отзыв о поезде 536А Очень высокий уровень оборудования вагона. В купе чисто, есть даже ЮСБ розетки, есть обычные. Кондиционер работал очень сильно, даже на ночь просили отключить, потому что замерзли.

Елена Степанович – отзыв о поезде 517М Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.

Лера – отзыв о поезде 513В Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.

Алина Вячеславовна – отзыв о поезде 505В Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Эльвира – отзыв о поезде 471М Брала ЛЮКС и купе. Думала что хотя бы так я смогу получить нормальный комфорт во время поездки. Нет. Итог – ничего нормального не получила. Кондиционер не работал! Вы представляете? Терпела жару до самого Адлера.

Рита – отзыв о поезде 459В Молодой проводник. Думала будет неопытным. А оказался очень даже проворным малым. По дороге все делал быстро и четко. Даже полы мыл. Молодец.

Наталия – отзыв о поезде 382Я Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.

Софья Мелешко – отзыв о поезде 292М Спасибо. Поездка прошла хорошо. Не понравился только туалет который был очень грязный и воняло мочей сильно. Прошу уделить этому внимание.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Кондратий – отзыв о поезде 243В Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.

Илья – отзыв о поезде 204Э Про проводников ничего не могу сказать плохого, а вот поезд вообще развалюха. На некоторых участках думал, что вообще развалится и по швам поедет всё. Как такие аварийные составы вообще можно выпускать на линию?!

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Лариса – отзыв о поезде 146Э В вагоне было много детей, постоянно орали, что-то не могли поделить, родителям вообще фиолетово, бегали по вагону, успокаивались только когда спали. Мне было жутко отвратительно и противно ехать в таком детском саду. Делайте при покупке билетов пометку где есть дети, чтобы можно было выбрать спокойный вагон без этого бедлама.

Марья – отзыв о поезде 144Ч Спасибо за хорошую поездку, особенно нашим проводницам. Поезд теплый (я очень боялась, что замерзну). Спать было комфортно и проветривалось все хорошо.

СВЕТЛАНА – отзыв о поезде 083С Все прошло хорошо. Постельное белье было не совсем новым, даже дырка в простыне была. Но оно было чистым, без неприятных запахов. Это не сопрю. Хотелось бы чтобы билеты были подешевле.

Егор Васильевич – отзыв о поезде 062Ч Хоть этот поезд и считается фирменным, я бы сильно не надеялся на джакузи и опахало. Дело в том, что он уже изрядно потрепанный и не сравнится со многими по-настоящему фирменными поездами.

Инга – отзыв о поезде 035В Я думала, что на втором этаже будет сильно болтать и меня будет укачивать. Но этого не произошло – поездка прошла ИДЕАЛЬНО для меня. Очень советую и рекомендую ехать на этом поезде. Спасибо!!! !!