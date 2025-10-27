Расписание поездов Воронеж — Кропоткин (ст. Кавказская)
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Воронеж и Кропоткин (ст. Кавказская)
Маршрут движения поездов Воронеж — Кропоткин (ст. Кавказская)
Расстояние между станциями составляет
719
км.
Приблизительное время следования составляет:
16 ч. 32 мин.
- 14 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 144Ч (самый быстрый поезд);
- 19 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 542М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Воронеж — Кропоткин (ст. Кавказская)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Воронеж:
Популярные направления в Кавказская:
Карта маршрута Воронеж — Кропоткин (ст. Кавказская)
Стоимость билетов на поезд Воронеж — Кропоткин (ст. Кавказская) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2972 рублей.
- Купе: 4458 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!
Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.
Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.
Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.
Про проводников ничего не могу сказать плохого, а вот поезд вообще развалюха. На некоторых участках думал, что вообще развалится и по швам поедет всё. Как такие аварийные составы вообще можно выпускать на линию?!
В вагоне было много детей, постоянно орали, что-то не могли поделить, родителям вообще фиолетово, бегали по вагону, успокаивались только когда спали. Мне было жутко отвратительно и противно ехать в таком детском саду. Делайте при покупке билетов пометку где есть дети, чтобы можно было выбрать спокойный вагон без этого бедлама.
Спасибо за хорошую поездку, особенно нашим проводницам. Поезд теплый (я очень боялась, что замерзну). Спать было комфортно и проветривалось все хорошо.
Хоть этот поезд и считается фирменным, я бы сильно не надеялся на джакузи и опахало. Дело в том, что он уже изрядно потрепанный и не сравнится со многими по-настоящему фирменными поездами.
Добрый день! Пока ехали в вагоне – 2 раза мыли пол, все чистили и убирали. Туалет чистый, окна чистые. Претензий совсем никаких не имею к персоналу и поезду. Очень хорошо прошла поездка рекомендую
