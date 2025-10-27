Ксюша – отзыв о поезде 526Ж Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.

Антон – отзыв о поезде 519У Ощущение что попал в год этак 1945. Вагоны старые, не ремонтировались со времен Ленина. Невозможно зайти в туалет. Грязно и воняет.

Светлана Юрьевна – отзыв о поезде 503Й Машинист дерганный. Поезд тоже не самый лучшие. Старый. Все скрипит и трясется. Ехать невозможно.

Роман – отзыв о поезде 477У Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.

Аделаида – отзыв о поезде 470Ж У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.

Святослав – отзыв о поезде 339Г Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Мария Витальевна – отзыв о поезде 269Ч Матрасы в поезде удобные. Видно что не советские и это просто супер. Милые проводницы. Вагон тоже в достойном состоянии. Туалеты работали, вода в умывальниках была. Никто не распивал спиртное. Так что было все в общем то замечательно.

Николай Ю. – отзыв о поезде 252Н В поезде должен был быть биотуалет, а его НЕТ! Так даже не смотря на то что был обычный туалет, который закрывали перед каждой остановкой, так еще и перебои были с водой! Поездка просто жесть.

Дмитрий Геннадьевич – отзыв о поезде 243Н Спасибо за поездку, она прошла замечательно! Проводницы очень знающие женщины, сразу во время посадки обо всем рассказали и пояснили что и как. Также охотно отвечали на любые мои вопросы. Я довольна))))

Андрей Алексеевич – отзыв о поезде 241И Это одно из тех «путешествий», которые хочется забыть и никогда не повторять. Вагон старый, половина функций не работает, включая охлаждение. Форточки только в туалете можно открыть!!! Проводницы извиняются, стараются помочь. Но это не их вина совершенно.