Погода на станциях Волгоград и Крымская (Крымск)

Маршрут движения поездов Волгоград — Крымская (Крымск)

Расстояние между станциями составляет 674 км.

Приблизительное время следования составляет: 19 ч. 5 мин.

16 ч. 9 мин. – время в пути на поезде 253Й (самый быстрый поезд);

1 д. 5 ч. 47 мин. – время в пути на поезде 939М (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 20 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Волгоград — Крымская (Крымск)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.