Маршрут движения поездов Волгоград — Кропоткин (ст. Кавказская)

Расстояние между станциями составляет 471 км.

Приблизительное время следования составляет: 13 ч. 20 мин.

10 ч. 43 мин. – время в пути на поезде 585Й (самый быстрый поезд);

16 ч. 41 мин. – время в пути на поезде 577У (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 18 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Волгоград — Кропоткин (ст. Кавказская)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.