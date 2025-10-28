Погода на станциях Верещагино и Тюмень

Маршрут движения поездов Верещагино — Тюмень

Расстояние между станциями составляет 695 км.

Приблизительное время следования составляет: 17 ч. 55 мин.

12 ч. 26 мин. – время в пути на поезде 038Н (самый быстрый поезд);

2 д. 3 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 924Х (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Верещагино — Тюмень

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.