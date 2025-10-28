Марина – отзыв о поезде 014Н 18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.

Татьяна Юрьевна – отзыв о поезде 354С Я чуть не проспала свою остановку, потому что проводницы «забыла» меня разбудить за по часа до моей станции. Разбудила женщина (за что ей большое спасибо) за 5 минут до выхода. Летела собиралась как могла.

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Ирусик – отзыв о поезде 084М Спасибо за поездку. Было клёво!!!!)))) У нас такая прикольная проводница была, постоянно шутила и стебала)))))) Все-таки от проводниц многое зависит, что ни говори)))))

Лариса – отзыв о поезде 074Е Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.

Оксана Михайловна – отзыв о поезде 072Е В этом направлении это лучший поезд. Конечно, если задаться целью, то всегда есть к чему придраться. Но я однозначно выбираю его среди всех остальных.

Кнопочка – отзыв о поезде 038Н Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))

Тамара Павловна Грин – отзыв о поезде 012Я 15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!