Маршрут движения поездов Уяр — Сибирцево
Расстояние между станциями составляет 4068 км.
Приблизительное время следования составляет: 3 д. 19 ч. 16 мин.
- 3 д. 17 ч. 19 мин. – время в пути на поезде 207Н (самый быстрый поезд);
- 3 д. 21 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 100Щ (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Уяр — Сибирцево
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Уяр — Сибирцево по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 15964 рублей.
- Купе: 23946 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.