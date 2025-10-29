Погода на станциях Усолье-Сибирское и Звездная

Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское — Звездная

Расстояние между станциями составляет 1115 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 4 ч. 46 мин.

1 д. 2 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 071И (самый быстрый поезд);

1 д. 5 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 381И (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Усолье-Сибирское — Звездная

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.