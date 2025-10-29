Погода на станциях Усолье-Сибирское и Ручей

Маршрут движения поездов Усолье-Сибирское — Ручей

Расстояние между станциями составляет 1027 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 1 ч. 20 мин.

23 ч. 25 мин. – время в пути на поезде 071И (самый быстрый поезд);

1 д. 3 ч. 14 мин. – время в пути на поезде 381И (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Усолье-Сибирское — Ручей

