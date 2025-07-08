Погода на станциях Ульт Ягун и Петров Вал

Маршрут движения поездов Ульт Ягун — Петров Вал

Расстояние между станциями составляет 2484 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 10 ч. 9 мин.

2 д. 8 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 497Е (самый быстрый поезд);

2 д. 12 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 407Е (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Ульт Ягун — Петров Вал

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.