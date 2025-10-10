Расписание поездов Тюмень — Чаны
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Тюмень и Чаны
Маршрут движения поездов Тюмень — Чаны
Расстояние между станциями составляет
772
км.
Приблизительное время следования составляет:
11 ч. 39 мин.
- 10 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 038Н (самый быстрый поезд);
- 15 ч. 52 мин. – время в пути на поезде 984А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 12
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Тюмень — Чаны
Карта маршрута Тюмень — Чаны
Стоимость билетов на поезд Тюмень — Чаны по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4926 рублей.
- Купе: 7389 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.
Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.
Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
