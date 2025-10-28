дарья – отзыв о поезде 974А Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.

Алексей Синицын – отзыв о поезде 274С Кандёр не справлялся с жарой. В вагоне было +35. И очень душно. Проводница старалась как могла. Я когда ехал просто мечтал побыстрее оказаться дома и запрыгнуть в прохладный душ. Туалеты работали всю дорогу исправно и не воняли.

Илья Алексеевич – отзыв о поезде 235С Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.

Вероника Викторовна – отзыв о поезде 229С Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Вика – отзыв о поезде 205С Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Дмитрий 3 вагон – отзыв о поезде 097С Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

Лариса – отзыв о поезде 078Э На протяжении всей поездки убрались только 1 раз и то посредственно. Из окна дуло на протяжении всей дороги, что доставляло дополнительный дискомфорт. Иногда попадаются нормальные вагоны, иногда такие. Как повезет

Ася – отзыв о поезде 057С Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.

Михаил – отзыв о поезде 008Н Ну что сказать, поезд уже староват, билеты могли бы быть подешевле. Если бы была возможность, то поехал бы поездом Россия.