Расписание поездов Тула — Лихая
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Тула и Лихая
Маршрут движения поездов Тула — Лихая
Расстояние между станциями составляет
790
км.
Приблизительное время следования составляет:
18 ч. 51 мин.
- 16 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 275М (самый быстрый поезд);
- 22 ч. 32 мин. – время в пути на поезде 565М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 32
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Тула — Лихая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Тула — Лихая
Стоимость билетов на поезд Тула — Лихая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4126 рублей.
- Купе: 6189 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.
Июль 2021, 4 вагон, верхняя полка. В целом – прекрасно. Были моменты, когда кондиционер сильно дул, но в условиях той жары которая была вокруг это скорее плюс, чем минус. Я просто спускалась на полку ниже.
Проводник вообще умница, все успевал и очень старался. Таким работникам нужно премии выписывать. Его звали Павел.
Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.
Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.
Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!
Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.
УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.
Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.
Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.
УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!
Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.
Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.
Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.
Все прошло хорошо. Постельное белье было не совсем новым, даже дырка в простыне была. Но оно было чистым, без неприятных запахов. Это не сопрю. Хотелось бы чтобы билеты были подешевле.
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