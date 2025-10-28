Ирина – отзыв о поезде 310С Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.

Петр – отзыв о поезде 808Э Комфортный поезд. Также на мой взгляд столики вообще не нужны. С ними очень мало места. И сидения слишком жесткие. Я бы сделал помягче. В остальном никаких вопросов нет.

Оксана – отзыв о поезде 684Ж Почему такие билеты дорогие!? Когда платила – думала что будут хотя бы вагоны повышенной комфортности. Оказались заниженной!! Грязь кругом. В санузел не зайти. Проводница вся в мыле бегает туда-сюда.

Егор ка – отзыв о поезде 642Й На все можно закрыть глаза, что не зависит от человеческого фактора, к примеру: туалет грязный, сиденья порванные, едкий запах и т.д. “С горем пополам” можно доехать. Но то, как поиздевался над пассажирами персонал вагона, “уже ни в какие рамки не лезет”! Они до такой жути натопили вагон, люди через одного бегали в тамбур сделать хотя бы глоток воздуха

Дягилева Дина – отзыв о поезде 642Ж Впечатление конечно неоднозначное. Купе нам попалось в принципе комфортное, конечно старое, но хоть розетки были и не узкое, оно периодически жутко поскрипывало. Проводница у нас была хорошая, приветливая, предлагала кофе, не только разводимый, но и натуральный.

Лизочка – отзыв о поезде 638Э Ну что сказать, наглядный пример, когда старые вагоны поддерживают в отличном состоянии, выжимают максимум комфорта из барахла, которое надо списать на свалку. Молодцы вагонники! Экипажу сего поезда выражаю уважение просто огромное.

Инна – отзыв о поезде 668Э Если бы не женщина с ребенком, который каждые 20 минут что-то требовал и устраивал истерики на весь вагон, можно сказать что поездка бы прошла довольно неплохо. Вышла с головной болью от этих бесконечных визгов.

Шаметько Юрий Олегович – отзыв о поезде 598С Вот что мне понравилось так это. Купейные вагоны, северного формирования. Работает кондер отлично, держат комфортную температуру 23 градуса. Биотуалеты, информационные электронные табло. Бригада проводников, а познакомился со многими, просто отличная. Жаль по дням на него не попадаю в этом году.

Морковина Александра – отзыв о поезде 558С Начальник поезда ходил и узнавал все ли хорошо и хорошо ли проходит поездка. Машинист вел поезд немного дерганно, как по мне. Но в целом нормально.

Юля – отзыв о поезде 556С Остановки короткие, что мне очень нравится. Чего нельзя сказать о курящих))) В целом поездкой я осталась очень довольна. Проводницы первоклассно работали.

маша – отзыв о поезде 550С Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Ольга Домрачева – отзыв о поезде 542Й Впечатления от поездки не самые приятные. Бархатные сидения в купе все кругом в пятнах, даже садиться противно. На окнах и в других местах пыли столько, что ощущение что вагон вообще не протирали никогда. Влажные салфетки не справились, в итоге плюнули на это все.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Федор Евгеньевич – отзыв о поезде 516С Раздражал персонал, который невозможно было найти на месте. Несколько раз нужно было обратиться к проводнице – и ее не было на месте.

Вероника Мельник – отзыв о поезде 496С Вы знаете, а мне очень даже понравилось. У нас была такая милая молодая проводница, которая всю дорогу суетилась и что-то делала для пассажиров, что я осталась очень довольна.

Вадим Валентинович – отзыв о поезде 478У Считаю что за такую стоимость тот уровень комфорта который дают недостаточен. Более того. Все давно с телефонами и планшетами ходят. Проведите вы нормальные бля розетки для них. Чтобы в дороге было чем заняться.

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Даша – отзыв о поезде 460С Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.

Ляся – отзыв о поезде 386С Здравствуйте. У нам попался очень скрипучий и добитый вагон. Ехали и терпели. Все впечатление от хорошего отдыха куда-то испарилось в один миг.

Владимир Петрович – отзыв о поезде 310Э Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.

Роман – отзыв о поезде 282С Да, это именно тот поезд, про который можно сказать, что поездка на нем будет комфортной и приятной. К сожалению, далеко не все поезда в России могут похвастсться таким же комфортом. У нас постоянно делали влажную уборку, выбрасывали вовремя мусор, в туалете все было отлично. Одно удовольствие ехать на таком поезде. Спасибо проводнице Ирине.

Малявочка – отзыв о поезде 264С Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Руслан – отзыв о поезде 262С Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.

Колесникова Светлана – отзыв о поезде 252С Вагон очень старый, туалет вообще молчу, требует ремонта и еще какого. Билеты стоят так, как будто там будет джакузи и ВИП обслуживание, хотя по факту вообще ничего такого нет!