Ирина – отзыв о поезде 310С Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.

Александра – отзыв о поезде 812С Очень добросовестные работники поезда. Всегда чистые туалеты и даже банально приятно ходить по вагонам. Нигде нет никакой застаревшей грязи и т.п. Считаю что это один из лучших поездов из тех, которые ездят по нашей стране.

Лизочка – отзыв о поезде 638Э Ну что сказать, наглядный пример, когда старые вагоны поддерживают в отличном состоянии, выжимают максимум комфорта из барахла, которое надо списать на свалку. Молодцы вагонники! Экипажу сего поезда выражаю уважение просто огромное.

Инна – отзыв о поезде 668Э Если бы не женщина с ребенком, который каждые 20 минут что-то требовал и устраивал истерики на весь вагон, можно сказать что поездка бы прошла довольно неплохо. Вышла с головной болью от этих бесконечных визгов.

Катя – отзыв о поезде 602С Поезд едет медленно и неуверенно. Обидно за РЖД и такое отношение к Ставропольскому поезду. Порадовала только проводница: внимательная, с юмором и понимает всю печаль происходящего. К слову, места в купе нижние от 2200, верхние от 1700 рублей.

Шаметько Юрий Олегович – отзыв о поезде 598С Вот что мне понравилось так это. Купейные вагоны, северного формирования. Работает кондер отлично, держат комфортную температуру 23 градуса. Биотуалеты, информационные электронные табло. Бригада проводников, а познакомился со многими, просто отличная. Жаль по дням на него не попадаю в этом году.

Евгения Д. – отзыв о поезде 590Й Оба направления провела в купе и возмутилась, что в новых поездах напрочь отсутствует функция открывания окон! То есть раньше можно было открывать окна и в самом купе и в проходе, а теперь нельзя! Теперь вместо свежего воздуха приходится мерзнуть от кондиционера и дышать застойным запахом, который совершенно не выветривается из вагонов!

Морковина Александра – отзыв о поезде 558С Начальник поезда ходил и узнавал все ли хорошо и хорошо ли проходит поездка. Машинист вел поезд немного дерганно, как по мне. Но в целом нормально.

маша – отзыв о поезде 550С Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Валентин Е. – отзыв о поезде 532С По пятибальной поезду 3 бала. В одном из туалетов было грязно, плохо работал слив. Потом туалет вообще закрыли. Вони было на весь вагон. В купе с жарой поездка «не забываемая»

Федор Евгеньевич – отзыв о поезде 516С Раздражал персонал, который невозможно было найти на месте. Несколько раз нужно было обратиться к проводнице – и ее не было на месте.

Ванцевич Дарья Филлиповна – отзыв о поезде 492С В вагоне начиная с середины дороги начало сильно пахнуть туалетом. Один из туалетов забился и его закрыли. Вонь была на весь вагон, а еще и жара помогала это все распространять.

Вадим Валентинович – отзыв о поезде 478У Считаю что за такую стоимость тот уровень комфорта который дают недостаточен. Более того. Все давно с телефонами и планшетами ходят. Проведите вы нормальные бля розетки для них. Чтобы в дороге было чем заняться.

Стас – отзыв о поезде 452С Что особенного могу сказать? Да, поезд старый. Да, все стучит и трясетюся. НО! Едет четко по расписанию, никаких вопросов не возникает, проводник молодец, в вагоне чисто и нет пыли.

Ляся – отзыв о поезде 386С Здравствуйте. У нам попался очень скрипучий и добитый вагон. Ехали и терпели. Все впечатление от хорошего отдыха куда-то испарилось в один миг.

Владимир Петрович – отзыв о поезде 310Э Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.

Руслан – отзыв о поезде 262С Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.

Елена Аркадьевна – отзыв о поезде 226С Было очень жарко ехать , вагон не проветривался никак. Особенно ночью. Туалеты за сутки забились и вообще не работали!!! Вода тоже закончилась! В нашем вагоне (7 вагон) за всю поездку только 1 раз помыли полы. В общем очень печально.

Илона – отзыв о поезде 202С Добрый. Не у всех мест в вагоне есть розетка, чего я не знала до того как садилась. Думала в нынешнее время розетки не являются диковинкой, хотя бы ЮСБ розетки. Но тут одна и та на пол вагона.

Анатолий А. – отзыв о поезде 116С Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!

Петр – отзыв о поезде 088С Отличный современный поезд с биотуалетом и новыми вагонами. Идеально заточен под длительные поездки. Белье было очень чистым, даже запечатанным. Проводницы улыбаются и быстро решают малейшие затруднения. Я очень доволен.