Расписание поездов Тобольск — Камышлов
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Тобольск и Камышлов
Маршрут движения поездов Тобольск — Камышлов
Расстояние между станциями составляет
381
км.
Приблизительное время следования составляет:
7 ч. 17 мин.
- 5 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 049Е (самый быстрый поезд);
- 8 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 011Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 12
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Тобольск — Камышлов
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Тобольск — Камышлов
Стоимость билетов на поезд Тобольск — Камышлов по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 7926 рублей.
- Купе: 11889 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!
Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!
Ехала в абсолютно новом вагоне. Показалось что в нем краской еще пахнет. Проводница была навеселе и очень тщательно выполняла свои обязанности. Всегда была бумага, полотенца и все остальное. Я осталась очень довольна.
Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Розетки работали исправно, в вагоне было светло и чисто, что меня устраивает максимально. Удалось поработать за компьютером и завершить свои рабочие задачи. Уверенно рекомендую.
Плацкарт, 21.05.2021, все прошло хорошо. Вопросов нет.
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