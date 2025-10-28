Ирина – отзыв о поезде 345Е Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!

Наталья – отзыв о поезде 127Ы Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.

Ольга – отзыв о поезде 506Ж Ужасный поезд. Сейчас едем в Адлер, 25 июня, 31 градус в помещении. Кондиционер не работает. Отвратительный сервис.

Обид – отзыв о поезде 129Ы Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса

Юлия Петровна – отзыв о поезде 590Е Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."

Латушко Светлана Георгиевна – отзыв о поезде 589У Отвратительно грязные вагоны. Вообще не готовятся к новым пассажирам!!! Везде пыль и грязь на всех выступающих поверхностях. Прежде чем заселить свою семью в этот ужас пришлось самой всё протереть тряпкой. Везде антисанитария!!! Я уж молчу про туалеты... Влажная уборка проводилась один раз в сутки кусочком половой тряпочки размером 25 см на 60см из ватного полотна, одетой на доисторическую деревянную швабру с металлической насадкой! Ну какое ватное полотно!!!??? И без того пыли выше крыши.

Олег Петрович Воронько – отзыв о поезде 537Й Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Гринчик Виктор – отзыв о поезде 509Г Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.

Лена – отзыв о поезде 505Ж Про ковид вообще забыли. Ни антисептика в вагоне, ничего. Температуру на входе не меряют, всем плевать. В общем так и живем. В поезде было относительно чисто. Проводницы молодцы.

Виктор П. – отзыв о поезде 465Ж Я доволен поездкой. Вагон реально меня удивил. В купе были розетки, работал кондиционер, было очень комфортно. Приветливая проводница. Биотуалеты. Все на высшем уровне. Могу смело рекомендовать!!!

Макар – отзыв о поезде 461Й Всю дорогу было ехать довольно комфортно. Работал кондиционер. Проводница не навязывала свои услуги и одновременно была всегда в доступности.

Маргарита Юрьевна – отзыв о поезде 457У Большое спасибо проводнице 11 вагоне Елене! Я ехала с 3 летней дочкой, которая постоянно все пыталась руками трогать. Но к счастью в вагоне было чисто. Вообще очень хорошие работники поезда. Им нужно выписать премию.

Подольская Виктория Викторовна – отзыв о поезде 455У Мне лично всё зашло. Клевый поезд и приятные проводницы. Жаль нет отдельной курилки. Полки удобные. Спать на них хорошо.

Дворецкий Давид – отзыв о поезде 453Й В 3 вагоне постоянно ломался туалет. На мой взгляд убираться в туалете нужно чаще чем 2 раза в день (утром убирали и вечером). А вот днем там черти что творилось. Опять же если он был не закрыт.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Наталия Николаевна – отзыв о поезде 353Е Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!

Валентина Владимировна Лисюк – отзыв о поезде 343У Скажу так – в общем и целом если не придираться к мелочам, то поезд просто для меня прекрасный. Не понравилось что нет подключения к интернету. Немного скрипели двери. Но это не беда. Терпимо.

Банько Евгения Леонидовна – отзыв о поезде 273И В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!

людмила – отзыв о поезде 014Ж 29.12.2021г ехала до Краснодара в 21вагоне. Большое спасибо проводнику Михаилу за внимание и чуткое отношение к пожилым людям.Вагон чистый,туалеты работали, в вагоне тепло.Поездка прошла нормально

Александр Валерьевич – отзыв о поезде 235Э В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.

Вадим – отзыв о поезде 229И Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.

Просто Галя – отзыв о поезде 205И Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.