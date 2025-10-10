Елена – отзыв о поезде 250Н Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.

Анатолий Шкловский – отзыв о поезде 627И Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ. Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник!

Валерия Стасюк – отзыв о поезде 243С Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

Илья Алексеевич – отзыв о поезде 235С Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.

Вероника Викторовна – отзыв о поезде 229С Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Вика – отзыв о поезде 205С Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Сергей Валерьевич – отзыв о поезде 148Н Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.

ОЛЬГА – отзыв о поезде 125Е Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.

Маша Д. – отзыв о поезде 118Н Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.

Анатолий А. – отзыв о поезде 116С Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Дмитрий 3 вагон – отзыв о поезде 097С Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

Милана – отзыв о поезде 088Н Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

Тимур – отзыв о поезде 059С Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?

Кнопочка – отзыв о поезде 038Н Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))