Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.
Вагон современный, уютный, чистый, есть биотуалет и душ. Сама поездка оставила наилучшие впечатления, проводник нашего вагона просто замечательная, добрая, создала домашнюю атмосферу, внимательная, находила со всеми пассажирами общий язык, мы были в восхищении от неё! Отличный человек и работник!
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.
Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.
7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.
Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.
Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.
Спасибо за поездку, я довольна. А это самое важное))))))
Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.
Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.
Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.