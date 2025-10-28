Старый Оскол
Ростов (Главный)
Старый Оскол
Ростов (Главный)
Старый Оскол
Ростов (Главный)
Старый Оскол
Ростов (Главный)
Маршрут движения поездов Старый Оскол — Ростов-на-Дону
Расстояние между станциями составляет 663 км.
Приблизительное время следования составляет: 17 ч. 40 мин.
- 17 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 462В (самый быстрый поезд);
- 17 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 548В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Старый Оскол — Ростов-на-Дону
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Старый Оскол:
- Старый Оскол - Москва
- Старый Оскол - Анапа
- Старый Оскол - Адлер
- Старый Оскол - Самара
- Старый Оскол - Новосибирск
Популярные направления в Ростов-На-Дону:
Карта маршрута Старый Оскол — Ростов-на-Дону
Стоимость билетов на поезд Старый Оскол — Ростов-на-Дону по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2746 рублей.
- Купе: 4119 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.