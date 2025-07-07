Погода на станциях Шымкент и Акадыр

Маршрут движения поездов Шымкент — Акадыр

Расстояние между станциями составляет 910 км.

Приблизительное время следования составляет: 17 ч. 13 мин.

16 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 162Х (самый быстрый поезд);

18 ч. 24 мин. – время в пути на поезде 143Ф (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Шымкент — Акадыр

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.