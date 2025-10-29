Погода на станциях Шилка и Дарасун

Маршрут движения поездов Шилка — Дарасун

Расстояние между станциями составляет 146 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 ч. 9 мин.

3 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 077Э (самый быстрый поезд);

4 ч. 21 мин. – время в пути на поезде 375Ь (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.

