Погода на станциях Шелковская и Кочубей

Маршрут движения поездов Шелковская — Кочубей

Расстояние между станциями составляет 108 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 ч. 45 мин.

2 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 250Н (самый быстрый поезд);

2 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 302Ж (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Шелковская — Кочубей

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.