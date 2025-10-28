Марина – отзыв о поезде 014Н 18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.

Татьяна Солнце – отзыв о поезде 198В Ехали семьей из 4 человек. У нас был плацкарт, причем очень даже не плохой плацкарт. Чистенький и аккуратненький. В вагоне было по ночам не холодно. Температура держалась на протяжении всей поездки в районе 25 градусов тепла. Кондиционер работал исправно. Стоял полноценный биотуалет, где за всю поездку ни разу не было замечено проблем с бумагой. В общем мы остались очень довольны поездкой!!!

Маша Зарецкая – отзыв о поезде 192А Ехала с мамой. Проводник был внимательный и приятный молодой человек. Удручало только что поезд очень старый.

Лидия Викторовна – отзыв о поезде 181А Старые вагоны, колхоз и не работают розетки. Казалось бы – для многих мелочь, но я планировала провести время в поезде с пользой и поработать. Пришлось просто напросто выкинуть несколько часов которые могли быть потрачены с пользой.

Ромка – отзыв о поезде 159А Что можно сказать о поезде, если он новый? Все очень круто и хорошо, добить пока не успели. Если и дальше поддерживать хорошее состояние в самом поезде, то он намного дольше останется таким же хорошим.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Лариса – отзыв о поезде 074Е Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.

Оксана Михайловна – отзыв о поезде 072Е В этом направлении это лучший поезд. Конечно, если задаться целью, то всегда есть к чему придраться. Но я однозначно выбираю его среди всех остальных.

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.