Погода на станциях Шарья и Боготол

Маршрут движения поездов Шарья — Боготол

Расстояние между станциями составляет 2867 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 3 ч. 41 мин.

2 д. 0 ч. 43 мин. – время в пути на поезде 070Ч (самый быстрый поезд);

2 д. 10 ч. 55 мин. – время в пути на поезде 159А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 7 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Шарья — Боготол

