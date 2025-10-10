Погода на станциях Серышево и Верещагино

Маршрут движения поездов Серышево — Верещагино

Расстояние между станциями составляет 5523 км.

Приблизительное время следования составляет: 5 д. 22 ч. 7 мин.

4 д. 14 ч. 5 мин. – время в пути на поезде 161Э (самый быстрый поезд);

7 д. 6 ч. 8 мин. – время в пути на поезде 973Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Серышево — Верещагино

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.