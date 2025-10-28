Погода на станциях Саратов и Михайлов

Маршрут движения поездов Саратов — Михайлов

Расстояние между станциями составляет 596 км.

Приблизительное время следования составляет: 12 ч. 41 мин.

11 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 017Ж (самый быстрый поезд);

13 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 047Ж (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Саратов — Михайлов

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.