Маршрут движения поездов Саратов — Набережные Челны (ст. Круглое Поле)

Расстояние между станциями составляет 814 км.

Приблизительное время следования составляет: 20 ч. 52 мин.

20 ч. 50 мин. – время в пути на поезде 354С (самый быстрый поезд);

20 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 452С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

