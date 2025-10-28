Расписание поездов Саранск — Ростов-на-Дону
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Саранск и Ростов-на-Дону
Маршрут движения поездов Саранск — Ростов-на-Дону
Расстояние между станциями составляет
1046
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 2 ч. 40 мин.
- 23 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 216Н (самый быстрый поезд);
- 1 д. 10 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 339Ж (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 19
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Саранск — Ростов-на-Дону
Обратное направление:
Карта маршрута Саранск — Ростов-на-Дону
Стоимость билетов на поезд Саранск — Ростов-на-Дону по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 7180 рублей.
- Купе: 10770 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.
Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.
Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.
На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.
Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.
Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.
Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.
Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!
Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.
