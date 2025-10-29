Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Саранск
Москва (Восточный Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Москва
Саранск
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Маршрут движения поездов Саранск — Москва
Расстояние между станциями составляет 548 км.
Приблизительное время следования составляет: 10 ч. 21 мин.
- 8 ч. 0 мин. – время в пути на поезде 119Й (самый быстрый поезд);
- 12 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 048Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Саранск — Москва
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Саранск:
Популярные направления в Москва:
Карта маршрута Саранск — Москва
Стоимость билетов на поезд Саранск — Москва по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1096 рублей.
- Купе: 1644 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.