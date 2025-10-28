Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Маршрут движения поездов Санкт-Петербург — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Расстояние между станциями составляет 1304 км.
Приблизительное время следования составляет: 21 ч. 35 мин.
- 19 ч. 2 мин. – время в пути на поезде 133А (самый быстрый поезд);
- 1 д. 0 ч. 5 мин. – время в пути на поезде 253А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Санкт-Петербург — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Санкт-Петербург — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Стоимость билетов на поезд Санкт-Петербург — Зеленый Дол (Зеленодольск) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2676 рублей.
- Купе: 4014 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.