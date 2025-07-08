Волгоград
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Волгоград 1
Волгоград
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Волгоград 1
Волгоград
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Волгоград 1
Волгоград
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Волгоград 1
Маршрут движения поездов Санкт-Петербург — Волгоград
Расстояние между станциями составляет 1786 км.
Приблизительное время следования составляет: 1 д. 9 ч. 29 мин.
- 1 д. 8 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 279В (самый быстрый поезд);
- 1 д. 12 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 273Ч (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Санкт-Петербург — Волгоград
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Санкт-Петербург — Волгоград
Стоимость билетов на поезд Санкт-Петербург — Волгоград по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3572 рублей.
- Купе: 5358 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.