Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Имеретинский Курорт
Маршрут движения поездов Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер)
Расстояние между станциями составляет 2296 км.
Приблизительное время следования составляет: 2 д. 5 ч. 18 мин.
- 2 д. 5 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 479А (самый быстрый поезд);
- 2 д. 5 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 481А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Санкт-Петербург:
- Санкт-Петербург - Москва
- Санкт-Петербург - Екатеринбург
- Санкт-Петербург - Анапа
- Санкт-Петербург - Адлер
- Санкт-Петербург - Самара
Популярные направления в Имеретинский Курорт:
Карта маршрута Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер)
Стоимость билетов на поезд Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4776 рублей.
- Купе: 7164 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.