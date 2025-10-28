Игорь – отзыв о поезде 035А Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд

Пëтр – отзыв о поезде 542М Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!

Анна – отзыв о поезде 266М Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.

Момот Е.Н. – отзыв о поезде 012М Несколько лет ездим этим поездом. И только этим, все замечательно! Спасибо за обслуживание. Дороговато, но не критично. За удовольствие надо платить.

Руслан – отзыв о поезде 575Я Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

Диман – отзыв о поезде 597Ч Постоянно езжу в поездах, все нормально, но добивает лишь одно: Проводники НАЗОЙЛИВО НАВЯЗЫВАЮТ ЧАЙ,ТАПОЧКИ,ЛОТЕРЕИ и т.п.Пассажиры сколько им говорили, но как об стенку горох, все бесполезно, а так всё слава Богу, вежливые.

Толя – отзыв о поезде 573Я Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Валентина Д. – отзыв о поезде 495Я Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Наталия – отзыв о поезде 382Я Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Софья Мелешко – отзыв о поезде 292М Спасибо. Поездка прошла хорошо. Не понравился только туалет который был очень грязный и воняло мочей сильно. Прошу уделить этому внимание.

Валерия – отзыв о поезде 282Я Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

Марина Викторовна Павлович – отзыв о поезде 277А Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Алеся – отзыв о поезде 225С Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.

Илья – отзыв о поезде 204Э Про проводников ничего не могу сказать плохого, а вот поезд вообще развалюха. На некоторых участках думал, что вообще развалится и по швам поедет всё. Как такие аварийные составы вообще можно выпускать на линию?!

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Александра – отзыв о поезде 162М Проводница – ХАМЛО. Мало того, что все делает так, как будто одолжение, так еще когда я сделала ей замечание (и надо сказать не на ровном месте) – она еще и огрызаться начала. Вот оно настоящее лицо железных дорог.

Кристина А. – отзыв о поезде 156М На улице было +27, у нас по началу было хорошо, но ближе к вечеру как-то душновато. Кондиционер не справлялся с нагрузкой

Галина Васильевна – отзыв о поезде 152М Мы ехали с мамой в первом вагоне и всем остались довольны. В вагоне было очень чисто, несколько раз проводили влажную уборку. Когда становилось сильно холодно по нашей просьбе на время отключали кондиционер.