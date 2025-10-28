Купить ЖД билеты на поезд Рязань — Ростов-на-Дону


Ниже представлено расписание поездов Рязань — Ростов-на-Дону на 29 октября 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 26 января 2026 года.

Расписание поездов Рязань — Ростов-на-Дону

Какие поезда ходят по этому маршруту

Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
385Я
Архангельск
Адлер
00:30
Рязань 2
21 ч. 6 мин.
21:13
Ростов (Главный)
557Я
Печора
Адлер
00:30
Рязань 2
21 ч. 6 мин.
21:13
Ростов (Главный)
516Я
Череповец
Адлер
00:30
Рязань 2
21 ч. 6 мин.
21:13
Ростов (Главный)
557М
Сосногорск
Адлер
00:30
Рязань 2
21 ч. 6 мин.
21:13
Ростов (Главный)
585Я
Воркута
Адлер
00:30
Рязань 2
21 ч. 6 мин.
21:13
Ростов (Главный)
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
01:11
Рязань 2
19 ч. 3 мин.
19:48
Ростов (Главный)
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
01:22
Рязань 2
18 ч. 58 мин.
20:15
Ростов (Главный)
204Х
Москва
Минеральные Воды
01:22
Рязань 2
18 ч. 57 мин.
20:15
Ростов (Главный)
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
01:54
Рязань 2
15 ч. 29 мин.
17:11
Ростов (Главный)
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
02:28
Рязань 2
16 ч. 59 мин.
19:22
Ростов (Главный)
044М
Москва
Имеретинский Курорт
02:28
Рязань 2
17 ч. 26 мин.
19:49
Ростов (Главный)
092М
Таврия
Москва
Севастополь
02:44
Рязань 2
15 ч. 38 мин.
18:17
Ростов (Главный)
043С
Санкт-Петербург
Новороссийск
02:47
Рязань 2
20 ч. 42 мин.
23:02
Ростов (Главный)
156М
Москва
Анапа
03:00
Рязань 2
19 ч. 22 мин.
21:53
Ростов (Главный)
190Ч
Таврия
Москва
Симферополь
03:02
Рязань 2
19 ч. 41 мин.
22:17
Ростов (Главный)
168Х
Таврия
Москва
Ростов-На-Дону
03:02
Рязань 2
19 ч. 17 мин.
21:53
Ростов (Главный)
276Х
Москва
Ростов-На-Дону
03:04
Рязань 2
17 ч. 47 мин.
20:46
Ростов (Главный)
204Э
Москва
Нальчик
03:25
Рязань 2
17 ч. 47 мин.
20:46
Ростов (Главный)
277А
Санкт-Петербург
Анапа
03:26
Рязань 2
19 ч. 3 мин.
22:03
Ростов (Главный)
126Э
Москва
Новороссийск
04:08
Рязань 2
19 ч. 4 мин.
22:46
Ростов (Главный)
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт
04:20
Рязань 2
18 ч. 17 мин.
22:32
Ростов (Главный)
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
04:20
Рязань 2
18 ч. 4 мин.
22:19
Ростов (Главный)
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
04:33
Рязань 2
21 ч. 8 мин.
01:29
Ростов (Главный)
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
04:33
Рязань 2
18 ч. 4 мин.
22:25
Ростов (Главный)
282Я
Череповец
Адлер
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
495Я
Кострома
Адлер
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
079Я
Архангельск
Адлер
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
257Я
Печора
Адлер
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
197Я
Архангельск
Кисловодск
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
219Я
Вологда
Адлер
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
139Я
Архангельск
Кисловодск
04:34
Рязань 2
18 ч. 31 мин.
22:38
Ростов (Главный)
239Я
Архангельск
Анапа
04:46
Рязань 2
22 ч. 5 мин.
02:25
Ростов (Главный)
225С
Мурманск
Адлер
05:06
Рязань 2
21 ч. 34 мин.
02:14
Ростов (Главный)
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
05:07
Рязань 2
20 ч. 44 мин.
01:24
Ростов (Главный)
573Я
Архангельск
Анапа
06:32
Рязань 2
21 ч. 30 мин.
03:35
Ростов (Главный)
575Я
Сосногорск
Анапа
06:32
Рязань 2
21 ч. 2 мин.
03:08
Ростов (Главный)
575М
Сыктывкар
Анапа
06:32
Рязань 2
21 ч. 2 мин.
03:08
Ростов (Главный)
575Г
Воркута
Анапа
06:32
Рязань 2
21 ч. 2 мин.
03:08
Ростов (Главный)
575В
Печора
Анапа
06:32
Рязань 2
21 ч. 2 мин.
03:08
Ростов (Главный)
175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
06:45
Рязань 2
16 ч. 31 мин.
23:11
Ростов (Главный)
035В
Санкт-Петербург
Адлер
06:56
Рязань 2
18 ч. 3 мин.
00:36
Ростов (Главный)
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
06:57
Рязань 2
17 ч. 4 мин.
23:35
Ростов (Главный)
179А
Таврия
Санкт-Петербург
Евпатория
07:07
Рязань 2
16 ч. 47 мин.
23:28
Ростов (Главный)
181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
07:07
Рязань 2
16 ч. 47 мин.
23:28
Ростов (Главный)
295Я
Воркута
Анапа
08:53
Рязань 2
19 ч. 45 мин.
04:11
Ростов (Главный)
187Я
Архангельск
Новороссийск
08:53
Рязань 2
19 ч. 45 мин.
04:11
Ростов (Главный)
255Я
Сосногорск
Анапа
08:53
Рязань 2
19 ч. 45 мин.
04:11
Ростов (Главный)
296Я
Сыктывкар
Анапа
08:53
Рязань 2
19 ч. 45 мин.
04:11
Ростов (Главный)
028М
Таврия Экспресс
Москва
Симферополь
10:29
Рязань 2
13 ч. 32 мин.
23:56
Ростов (Главный)
004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
10:37
Рязань 2
13 ч. 33 мин.
00:05
Ростов (Главный)
597Ч
Санкт-Петербург
Адлер
11:25
Рязань 2
1 д. 0 ч. 31 мин.
10:29
Ростов (Главный)
104В
Москва – Адлер
Москва
Адлер
12:55
Рязань 2
13 ч. 47 мин.
02:37
Ростов (Главный)
012М
Премиум
Москва
Анапа
13:08
Рязань 2
13 ч. 42 мин.
02:45
Ростов (Главный)
152М
Москва
Анапа
13:22
Рязань 2
15 ч. 14 мин.
04:31
Ростов (Главный)
266М
Москва
Новороссийск
13:22
Рязань 2
15 ч. 39 мин.
04:56
Ростов (Главный)
160Щ
Таврия
Москва
Керчь-Южная
13:28
Рязань 2
17 ч. 32 мин.
06:11
Ростов (Главный)
018М
Таврия
Москва
Симферополь
13:29
Рязань 2
17 ч. 34 мин.
06:12
Ростов (Главный)
582В
Москва
Минеральные Воды
16:26
Рязань 2
20 ч. 5 мин.
12:03
Ростов (Главный)
162М
Таврия
Москва
Адлер
16:32
Рязань 2
13 ч. 37 мин.
06:05
Ростов (Главный)
164М
Таврия
Москва
Адлер
16:54
Рязань 2
13 ч. 1 мин.
05:50
Ростов (Главный)
030С
Премиум
Москва
Новороссийск
17:00
Рязань 2
13 ч. 13 мин.
06:08
Ростов (Главный)
102М
Москва – Адлер
Москва
Адлер
17:11
Рязань 2
13 ч. 13 мин.
06:19
Ростов (Главный)
144Ч
Москва
Кисловодск
17:14
Рязань 2
15 ч. 41 мин.
08:50
Ростов (Главный)
068Х
Таврия
Москва
Симферополь
17:29
Рязань 2
17 ч. 59 мин.
10:45
Ростов (Главный)
542М
Москва
Адлер
19:11
Рязань 2
20 ч. 14 мин.
14:54
Ростов (Главный)
382Я
Москва
Гудермес
19:27
Рязань 2
19 ч. 48 мин.
14:49
Ростов (Главный)
550Щ
Москва
Адлер
19:27
Рязань 2
19 ч. 48 мин.
14:49
Ростов (Главный)
261Я
Архангельск
Адлер
19:41
Рязань 2
18 ч. 52 мин.
14:07
Ростов (Главный)
187С
Архангельск
Новороссийск
19:41
Рязань 2
18 ч. 52 мин.
14:07
Ростов (Главный)
928Ф
Цветущая Степь
Москва
Москва
21:20
Рязань 2
2 д. 7 ч. 35 мин.
04:50
Ростов (Главный)
020С
Тихий Дон
Москва
Ростов-На-Дону
21:25
Рязань 2
13 ч. 46 мин.
11:06
Ростов (Главный)
292М
Москва
Адлер
22:57
Рязань 2
18 ч. 38 мин.
17:30
Ростов (Главный)
306М
Москва
Сухум
23:01
Рязань 2
18 ч. 51 мин.
17:47
Ростов (Главный)
268Х
Москва
Адлер
23:18
Рязань 2
18 ч. 55 мин.
17:47
Ростов (Главный)
304М
Москва
Сухум
23:18
Рязань 2
20 ч. 30 мин.
19:22
Ростов (Главный)
593В
Лабытнанги
Анапа
23:56
Рязань 2
1 д. 20 ч. 38 мин.
20:11
Ростов (Главный)
Погода на станциях Рязань и Ростов-на-Дону

Маршрут движения поездов Рязань — Ростов-на-Дону

Расстояние между станциями составляет 890 км.

Приблизительное время следования составляет: 19 ч. 6 мин.

  • 13 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 164М (самый быстрый поезд);
  • 2 д. 7 ч. 35 мин. – время в пути на поезде 928Ф (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 81 поезд без пересадки.

Билеты на поезд Рязань — Ростов-на-Дону

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Карта маршрута Рязань — Ростов-на-Дону


Стоимость билетов на поезд Рязань — Ростов-на-Дону по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 5174 рублей.
  • Купе: 7761 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

